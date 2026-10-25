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Επεισοδιακό ήταν το τέλος του ντέρμπι μεταξύ της Μοντερέι και της Τσίβας με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη με 0-1 και τους Ορμπελίν Πινέδα και Ματίας Αλμέιδα να αποβάλλονται.

Ο Πινέδα αποβλήθηκε στο 89′, καθώς ο διαιτητής έκρινε πως έσπρωξε αντίπαλο ο οποίος έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ.

Ο 30χρονος άσος αμφισβήτησε έντονα την απόφαση κουνώντας χαρακτηριστικά το δάχτυλό του, ενώ προτού αποχωρήσει από το γήπεδο έδωσε το χέρι του στον διαιτητή ειρωνικά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης η ένταση συνεχίστηκε αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Ματίας Αλμέιδα.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή και αντίκρισε και αυτός την κόκκινη κάρτα.