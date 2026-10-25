Επεισοδιακό ήταν το τέλος του ντέρμπι μεταξύ της Μοντερέι και της Τσίβας με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη με 0-1 και τους Ορμπελίν Πινέδα και Ματίας Αλμέιδα να αποβάλλονται.

Ο Πινέδα αποβλήθηκε στο 89′, καθώς ο διαιτητής έκρινε πως έσπρωξε αντίπαλο ο οποίος έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ.

Ο 30χρονος άσος αμφισβήτησε έντονα την απόφαση κουνώντας χαρακτηριστικά το δάχτυλό του, ενώ προτού αποχωρήσει από το γήπεδο έδωσε το χέρι του στον διαιτητή ειρωνικά.

¡A revivir la falta de Orbelín Pineda (Monterrey) a Kevin Castañeda (C.D. Guadalajara), causando su propia expulsión! Partido del torneo Apertura 2026; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA https://t.co/dlR1oGmMne — lilboimx (@lilboimx) October 25, 2026

Μετά το τέλος της αναμέτρησης η ένταση συνεχίστηκε αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Ματίας Αλμέιδα.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή και αντίκρισε και αυτός την κόκκινη κάρτα.