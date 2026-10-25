Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ελληνικό μπάσκετ.

Στην ανακοίνωση η Ομοσπονδία τονίζει πως βρίσκεται σε κατάσταση άμεσης και συνεχούς εγρήγορσης, προσθέτοντας πως θα προχωρήσει άμεσα στις νέες θεσμικές ενέργειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».