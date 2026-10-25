Ο Κίμι Αντονέλι ο οποίος είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο στην Formula 1, πήρε την pole position στις κατατακτήριες των ΗΠΑ.

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes στην απαιτητική πίστα του Circuit of the Americas, σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο με 1:34,035, αφήνοντας πίσω του Μαξ Φερστάπεν και Χατζάρ.

Ferrari και τη McLaren, περιορίστηκαν στις θέσεις 4 έως 8, με τον Λιούις Χάμιλτον, στο τέλος να κερδίσει έδαφος για να πλασαριστεί στην 5η θέση της κατάταξης, πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ.