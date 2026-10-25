Ο Κίμι Αντονέλι ο οποίος είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο στην Formula 1, πήρε την pole position στις κατατακτήριες των ΗΠΑ.
Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes στην απαιτητική πίστα του Circuit of the Americas, σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο με 1:34,035, αφήνοντας πίσω του Μαξ Φερστάπεν και Χατζάρ.
Ferrari και τη McLaren, περιορίστηκαν στις θέσεις 4 έως 8, με τον Λιούις Χάμιλτον, στο τέλος να κερδίσει έδαφος για να πλασαριστεί στην 5η θέση της κατάταξης, πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ.
KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN TEXAS! 🥇 WHAT A LAP! 👏 #F1 #USGP https://t.co/M9hO641qJg— Formula 1 (@F1) October 24, 2026