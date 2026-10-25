Την τρίτη τους σερί ήττα στο ΝΒΑ γνώρισαν οι Χιτ με 115-110 από τους Χόρνετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει μακριά από τις καλές του εμφανίσεις.

Ο Έλληνας σταρ αγωνίστηκε 25 λεπτά και είχε 14 πόντους με 4/11 σουτ, 0/1 τρίποντο και 6/8 βολές, 6 ριμπάουντ και αποβλήθηκε με έξι φάουλ.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπράντον Μίλερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 34 πόντους, οδηγώντας τους Χόρνετς στη νίκη μετά τη βαριά ήττα με 128-81 από την Ατλάντα.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Χόρνετς-Χιτ 115-110

Καβαλίερς-Νετς 125-121

76ερς-Μπακς 127-116

Μπουλς-Γουίζαρντς 120-124

Μάβερικς-Σπερς 106-122

Νάγκετς-Πέλικανς 141-135

Χοκς-Ρόκετς 114-121

Σανς-Γουόριορς 131-122