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Το σερί των νικών της Ίντερ Μαϊάμι έσπασε στην Νέα Υόρκη από τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς. Οι πρωταθλητές του MLS ηττήθηκαν με 2-0, παρά την είσοδο του Λιονέλ Μέσι ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Το σκορ άνοιξε στο 7′ με αυτογκόλ του Κασεμίρο, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα ο Εμίλ Φόρσμπεργκ έκανε το 2-0. Η ‘Ιντερ από την πλευρά της είχε ένα δοκάρι με τον Τελάσκο Σεγκόβια.

Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε στο παιχνίδι στο 56ο λεπτό, μην καταφέρνοντας μετά από 13 αγώνες να έχει γκολ ή ασίστ.

Το αποτέλεσμα έφερε την ομάδα του πλέον ισόβαθμη στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας του MLS με τη Νιού Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, ενώ πρωτοπόρος και στο +15 είναι η Νάσβιλ.