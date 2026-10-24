Μια τεράστια διάκριση κατέκτησε ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι, καθώς αναδείχθηκε Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής για το 2026, ξεπερνώντας τον Έλληνα Ολυμπιονίκη του μήκους Μίλτο Τεντόγλου και τον Σουηδό σταρ του επί κοντώ Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Ιταλός άλτης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή χρονιά, παραμένοντας στην κορυφή του αγωνίσματος του ύψους σε διεθνές επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του, σημείωσε άλμα στα 2,32 μέτρα στο Μπέρμιγχαμ, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοσή του των τελευταίων δύο ετών.

Η αγωνιστική του πορεία κορυφώθηκε με την επικράτησή του στο World Athletics Ultimate Championships, όπου πέρασε τα 2,37 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση της χρονιάς, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή βρέθηκαν επίσης ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μόντο Ντουπλάντις, με τον Ταμπέρι να κατακτά τελικά τη διάκριση.