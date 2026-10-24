Η Λάτσιο νίκησε και την Πάρμα, με 2-1, στο Ολίμπικο, μετράει τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα στη Serie A και παραμένει στην κορυφή, στο +3 από την Ίντερ που θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα την Κυριακή (25/10).

Το πρώτο ημίχρονο στο Ολίμπικο ολοκληρώθηκε με το 0-0 να παραμένει καθώς το γκολ του Ίσακσεν στο 42′ ακυρώθηκε για οφσάιντ, στο δεύτερο όμως οι Ρωμαίοι ανέβασαν την απόδοσή τους και εξασφάλισαν τη νίκη.

Στο 50′ o Τέιλορ με ωραίο πλασέ από το ύψος της περιοχής έκανε το 1-0 και στο 58′ έγινε το 2-0 από το αυτογκόλ του Ντιέγκο Κάρλος μετά το γύρισμα του Ταβάρες από αριστερά.

Το τελικό 2-1 διαμορφώθηκε στο 95′ από τον Λοντάνι, με τη Λάτσιο να έχει 22 βαθμούς και να είναι στο +3 από την Ίντερ που την Κυριακή (25/10) θα υποδεχθεί τη Φιορεντίνα.