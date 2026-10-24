Η ΑΕΚ συμπλήρωσε έναν χρόνο χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, είναι αήττητη επί 31 παιχνίδια και ισοφάρισε ιστορικές επιδόσεις του παρελθόντος.

Ήταν 26 Οκτωβρίου 2025 όταν η Ένωση έχανε από τον Ολυμπιακό με 2-0 στο Καραϊσκάκη. Εκείνη τη στιγμή κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα χρόνο μετά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν θα είχε γνωρίσει άλλη ήττα στη Stoiximan Super League, είναι αλήθεια όμως.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν ένα μεγάλο αήττητο σερί την περσινή σεζόν φτάνοντας ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος και συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό και φέτος, μετρώντας πλέον 31 συνεχόμενα παιχνίδια στη Stoiximan Super League χωρίς ήττα.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η ΑΕΚ συμπληρώνει 31 ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα, καθώς το είχε καταφέρει και τη σεζόν 1977-78, όταν είχε κατακτήσει το νταμπλ με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι στον πάγκο και διοικητικό ηγέτη τον αείμνηστο Λουκά Μπάρλο, αλλά και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν είχε κατακτήσει τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε μετρήσει 31 παιχνίδια χωρίς ήττα, με το σερί να αρχίζει τη σεζόν 1991-92 και να συνεχίζεται το 1992-93.

Επόμενος αγώνας πρωταθλήματος για την ΑΕΚ είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την 1η Νοεμβρίου.