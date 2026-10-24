Η ΑΕΚ νίκησε πολύ εύκολα με 5-0 τον Παναιτωλικό και ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε απολύτως ικανοποιημένος τόσο από την απόδοση της ομάδας του όσο και από την ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena.

Η Ένωση, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο καθώς αναβλήθηκε αυτό με τον Ατρόμητο, επέστρεψε στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα και το έκανε επιβλητικά, καθώς έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν μπροστά με 3-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αυτό όμως θα μπορούσε να ήταν το σκορ από το πρώτο 15λεπτο, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Σέρβος τεχνικός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για όσα έκαναν οι παίκτες του.

«Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση, με πολύ υψηλά επίπεδα έντασης και ενέργειας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μέχρι το 15ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0, θα μπορούσαμε πολύ άνετα να έχουμε σκοράρει τρία και τέσσερα γκολ», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Καταπληκτική ατμόσφαιρα, όλοι οι παίκτες έπαιξαν εξαιρετικά. Επιστρέψαμε στις νίκες και συνεχίζουμε. Προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ».