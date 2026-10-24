Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ και σε ανάρτησή του στα social media τόνισε πως θα αργήσει να κατέβει από το βάθρο και θα γίνει όταν το αποφασίσει ο ίδιος.

Λίγες μέρες πριν τα 36α γενέθλιά του, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ο «άρχοντας των κρίκων», κατέκτησε το 5ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και σε ανάρτησή του στα social media έστειλε μήνυμα προς όλους, αναφέροντας τα εξής…

«Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.

Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.

Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου.

Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!

Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».