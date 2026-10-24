Επιστροφή στο πρωτάθλημα και στις νίκες για την ΑΕΚ, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Παναιτωλικό και τον συνέτριψε με 5-0, χάρη σε γκολ των Μουκουντί, Κοϊτά, Ζίνι, Βάργκα και Ζούμπκοφ.

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ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (80′ Λυκογιάννης), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (62′ Μαρίν), Βιτάλις, Μάνταλος (62′ Κουτέσα), Κοϊτά, Ζίνι (68′ Ζούμπκοφ), Βάργκα (62′ Γιόβιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Μανρίκε, Κόγιτς, Στάγιτς, Προδρομίτης, Νακάμπα (46′ Νικολάου), Εράκοβιτς (86′ Όλσον), Εστέμπαν, Μπάσι (46′ Άλεξιτς), Οπόκου (74′ Τζενεπό), Μεχία (74′ Μπάτζι).