Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να… γράφει ιστορία, όχι για καλό όμως, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας και δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, έπειτα από οκτώ αγωνιστικές!

Οι δύο ομάδες είναι χαμηλά στη βαθμολογία και ήθελαν τη νίκη, καμία εκ των δύο όμως δεν έπεισε με την απόδοσή της ότι την άξιζε, καθώς το παιχνίδι είχε ελάχιστες καλές φάσεις.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι με τη σέντρα-σουτ του Ποπέσκου που απέκρουσε ο Παπαδόπουλος στο 18′, για να ακολουθήσει στο επόμενο λεπτό η μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων με το τετ α τετ του Μακέντα που νικήθηκε από τον Ελιάσι.

Στο 44′ οι Βοιωτοί απείλησαν με ένα σουτ του Κωστή που δεν βρήκε στόχο και στο δεύτερο ημίχρονο οι Αρκάδες πατούσαν καλύτερα, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Αστέρας πίστεψε ότι θα πάρει τη νίκη καθώς ο Καλτσάς, έπειτα από λάθος του Ελιάσι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, μετά την εξέταση της φάσης στο VAR όμως ο διαιτητής Μέγας ακύρωσε το γκολ για χέρι, με αποτέλεσμα το ματς να λήξει 0-0.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (74΄ Καλτσάς), Μέντες (87΄ Γκέζος), Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Εντερ Γκονζάλες (74΄ Μπουζούκης), Παπακανέλλος (63΄ Ορόσκο), Μπαρτόλο, Μακέντα (87΄ Ρικαρντίνιο).

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης (46΄ Φίλων), Βήχος, Κωστή (86΄ Σουτ), Εντιαγέ, Ποπέσκου (64΄ Εμμανουηλίδης), Ούρσι (46΄ Βρακάς), Οζέγκοβιτς (80΄ Μπάουζα).