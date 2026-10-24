Ο Ηρακλής προηγήθηκε δύο φορές, η Κηφισιά όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-2, με αποτέλεσμα να ανέβει στην 6η θέση.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν στο 7′ με τον Σαγάλ, το γκολ όμως δεν μέτρησε καθώς ήταν οφσάιντ ο Πόμπο. Το 0-0, επομένως, παρέμεινε και στο 13′ έγινε 1-0, καθώς ο Σόρια έκανε τη σέντρα και ο Τσάκλα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες.

Ο «γηραιός» πήρε, έτσι, το προβάδισμα και στο 17′ πίστεψε ότι το διεύρυνε καθώς ο Μάρκες βρήκε δίχτυα, ο Νανού όμως που έκανε τη σέντρα ήταν σε θέση οφσάιντ και ακυρώθηκε και αυτό το γκολ.

Το σκορ παρέμεινε 1-0 και στο 33′ έγινε το 1-1 από τον Αντόνισε μετά το γύρισμα του Γιάγκνε, με τις δύο ομάδες να πάνε ισόπαλες στα αποδυτήρια. Και όταν επέστρεψαν από αυτά, οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι το προβάδισμα.

Στο 54′ ο Σόρια έκανε ωραία σέντρα και ο Λόπεθ με κεφαλιά νίκησε τον Ραμίρες για το 2-1, με τον Ηρακλή να είναι ξανά μπροστά και την Κηφισιά να καταφέρνει στη συνέχεια να κάνει την ανατροπή.

Στο 77′ ο Πόμπο με ωραία προσπάθεια και σουτ έκανε το 2-2 και στο 86′ ο Σαγάλ με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Πολυκράτη, έγραψε το 2-3, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να παίρνει μεγάλη νίκη και να ανεβαίνει στην 6η θέση.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια (69’ Σίλβα), Νανού, Σουρλής (82’ Καϊμπουέ), Ραντόγια (57’ Κράιντς), Νιζέ, Λόπεθ (82’ Κόλιτς), Μάρκες.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Αντόνισε (84’ Ούγκο Σόουζα), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (58’ Κυριόπουλος), Αμπάντα (58’ Πολυκράτης), Φαν Άιμα, Σαγκάλ, Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος (58’ Μπένι/69’ Ζέρσον Σόουζα).