Σε ένα ματς-διαφήμιση, για την 8η αγωνιστική της Serie A, η Νάπολι και η Ρόμα αναδείχθηκαν ισόπαλες με το χορταστικό 3-3 στο Stadio Diego Armando Maradona.

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό από το ξεκίνημα και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, αυτοί που σκόραραν όμως ήταν οι γηπεδούχοι με το απίθανο… ψαλιδάκι του Ανγκισά στο 28′.

Οι «παρτενοπέι» ήταν μπροστά με 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με την έναρξη του δεύτερου πίστεψαν ότι έβαλαν βάσεις νίκης, καθώς στο 48′ ο ΜακΤόμινεϊ έκανε από κοντά το 2-0, μετά τη σέντρα του Πολιτάνο από δεξιά.

Οι «τζαλορόσι», όμως, αντέδρασαν, μείωσαν σε 2-1 στο 69′ με ωραίο σουτ του Σουλέ εκτός περιοχής και στο 74′ έκαναν το 2-2 με τον Μπαλέρντι από κοντά.

Η Νάπολι, πάντως, δεν επηρεάστηκε, βγήκε ξανά μπροστά και στο 83′ έκανε το 3-2 με το δεύτερο γκολ του ΜακΤόμινεϊ, αυτή τη φορά με ωραίο συρτό σουτ εκτός περιοχής, αγκαλιάζοντας τη νίκη. Δεν την πήρε όμως…

Και δεν την πήρε επειδή στο 89′ ο Μπαλέρντι με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Γουέσλεϊ από δεξιά, έκανε το 3-3 και έδωσε τον βαθμό στη Ρόμα.