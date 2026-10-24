Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 78-64 την Καρδίτσα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με κορυφαίο τον Γιαμπουσέλε που είχε 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν χαλαρά στο παιχνίδι και αυτό το εκμεταλλεύθηκαν οι φιλοξενούμενοι και κατάφεραν να είναι συνεχώς κοντά, με το σκορ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να είναι 19-15.

Οι Θεσσαλοί, μάλιστα, δεν έμειναν εκεί αλλά με επιμέρους σκορ 6-13 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου βρέθηκαν στο +3 (25-18) και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 28-39!

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν στο -8 (31-39) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και δεν μπήκε καλά ούτε το τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα η Καρδίτσα να έχει διψήφιο προβάδισμα (35-45) και να αισθάνεται πολύ άνετα.

Με τον Γιαμπουσέλε, όμως, να ανεβάζει την απόδοσή του και τον Μπόνγκα να δίνει κι αυτός λύσεις στην επίθεση, το «τριφύλλι» με επιμέρους σκορ 15-5 ισοφάρισε σε 50-50, πριν ακολουθήσει ένα 6-0 σερί της Καρδίτσας για το 50-56 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, όλα άλλαξαν, καθώς ο Γιαμπουσέλε συνέχισε να σκοράρει, ο Ναν ανέβασε την απόδοσή του και ο Παναθηναϊκός με επιμέρους σκορ 12-2 προηγήθηκε με 62-58 στο 33′ και στη συνέχεια με 70-60, για να πάρει τελικά τη νίκη με 78-64, παραμένοντας αήττητος στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-39, 50-56, 78-64