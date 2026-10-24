Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο και υπολογίζεται ότι στο Πανθεσσαλικό θα βρεθούν περίπου 18.000 οπαδοί του.

Οι «πράσινοι» είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και για να παραμείνουν εκεί θα πρέπει να νικήσουν τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι που τυπικά είναι εκτός έδρας, ουσιαστικά όμως θα είναι εντός.

Η ομάδα της Θεσσαλίας συνηθίζει να δίνει στις μεγάλες ομάδες όσα εισιτήρια θέλουν για τους αγώνες στο Πανθεσσαλικό και την Κυριακή (25/10) αυτό θα βαφτεί στα πράσινα, καθώς ανοίγουν κι άλλες θύρες.

Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» έχουν εξαντλήσει 13.000 εισιτήρια για το ματς με τον Βόλο και τελικά ανοίγουν άλλες τρεις θύρες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βρεθούν μέχρι και 18.000 στις εξέδρες.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο, θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για τις Θύρες 31, 32 και 35.

Πατήστε εδώ για να αγοράσετε το εισιτήριό σας», αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ.