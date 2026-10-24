Ο Άρης νίκησε με 88-72 τη Μύκονο εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ με στημένα παιχνίδια.

Οι «κίτρινοι» έκαναν αυτό που έπρεπε στη Μύκονο παίρνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και έκτη σε όλες τις διοργανώσεις, με τον προπονητή τους να ερωτάται για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο μπάσκετ, με τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου, συνεργατών του και διαιτητών.

«Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που έχουν βγει. Αυτά που βλέπουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι η δικαιοσύνη ότι θα κάνει αυτό που είναι να κάνει», ήταν η απάντηση του Σπανούλη, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ομάδα του.

«Εμείς δουλεύουμε καθημερινά, δουλεύουμε συνέχεια. Δεν με ενδιαφέρει ούτε που χάσαμε στην Καρδίτσα και που έχουμε κάποιες συνεχόμενες νίκες, εμένα με ενδιαφέρει συνέχεια το επόμενο παιχνίδι, η επόμενη προπόνηση, να προπονούμαστε, να κρατάμε τα καλά, να βελτιώνουμε αυτά που χρειαζόμαστε βελτίωση, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι μέσα στη χρονιά συνεχώς να βελτιωνόμαστε, να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πιάσουμε το πικ μας», είπε ο προπονητής του Άρη.