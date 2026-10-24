Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός αλλά κατάφερε να πάρει την 4η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League με το 65-62 επί της ΑΕΚ, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Ταϊρί στα τελευταία λεπτά.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα στο ξεκίνημα του ματς, με τους γηπεδούχους να περνούν για πρώτη φορά μπροστά με το τρίποντο του Μπαζίνα για το 10-9 και στη συνέχεια με τον Ταϊρί να ανεβάζει την απόδοσή του το σκορ έγινε 17-11.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να προηγείται με 20-15, στο δεύτερο όμως αυτή του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να προσπεράσει και να κλείσει στο +4 (25-29) το πρώτο ημίχρονο.

Για να συμβεί αυτό, έπαιξε ρόλο όχι μόνο η καλή άμυνα των «κιτρινόμαυρων» αλλά και η αδιανόητη αστοχία των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι στη δεύτερη περίοδο πέτυχαν μόνο 5 πόντους με 5 βολές! Ούτε ένα δίποντο, ούτε ένα τρίποντο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Γκρέι και Μπαζίνας έδωσαν λύσεις στους γηπεδούχους, ο Τζόζεφ ήταν εύστοχος για τους φιλοξενούμενους και το παιχνίδι παρέμενε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο με το σκορ 47-44.

Με 5 συνεχόμενους πόντους του Ταϊρί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 52-46 και στη συνέχεια το έκανε 57-46, ο Μπράουν όμως απάντησε για την ΑΕΚ, η οποία μείωσε σε 57-53. Ο Ταϊρί, όμως, ήταν καθοριστικός για τους «ασπρόμαυρους», καθώς με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 62-53 και δικοί του ήταν και οι επόμενοι πόντοι της ομάδας του, η οποία τελικά πήρε τη νίκη με 65-62.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62