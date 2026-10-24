Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (25/10) την Καλαμάτα σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκη, καθώς έχουν απομείνει προς διάθεση λιγότερα από 1.000 εισιτήρια.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» συνηθίζουν να εξαντλούν τα εισιτήρια στα εντός έδρας παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και το ίδιο θα συμβεί και τώρα, καθώς είναι θέμα χρόνου να γίνει ακόμη ένα sold out.

Με την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μετράει έξι συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Europa League, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Λιγότερα από 1.000 έχουν απομείνει, πλέον, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ και η λογική λέει ότι θα πωληθούν κι αυτά και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο.

Θυμηθείτε τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων για τον αγώνα με την Καλαμάτα πατώντας εδώ.