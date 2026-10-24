Με γκολ των Κόνσα και Γκάμπριελ η Άρσεναλ νίκησε με 2-0 την Έβερτον για την 8η αγωνιστική της Premier League και έπιασε στην 1η θέση τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία νωρίτερα είχε ηττηθεί με 2-1 από την Άστον Βίλα.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς το προβάδισμα, καθώς στο 7′ ο Έντεγκαρντ εκτέλεσε κόρνερ, η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα και τελικά ο Κόνσα την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Το ματς δεν είχε πολλές μεγάλες φάσεις, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα όμως είχε τον έλεγχο, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να πετύχει δεύτερο γκολ και τελικά το έκανε στο 68′ με κεφαλιά του Γκάμπριελ.

Το 2-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την Άρσεναλ να πιάνει τη Μάντσεστερ Σίτι στην 1η θέση με 21 βαθμούς, ενώ η Έβερτον είναι στην 9η με 10.