Λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα 36α γενέθλιά του, ο Λευτέρης Πετρούνιας γιόρτασε την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση, καθώς πήρε το ασημένιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε την πρόκριση για τον τελικό έχοντας την 8η καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς, αυτό όμως δεν τον επηρέασε και έδειξε έτοιμος να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.

Συγκεντρώνοντας 14.333 βαθμούς, ο Πετρούνιας ανέβηκε στην 1η θέση και παρέμεινε εκεί μέχρι την ώρα που έκανε το πρόγραμμά του ο Σινγιού Λαν από την Κίνα, ο οποίος είχε προκριθεί στον τελικό έχοντας την καλύτερη επίδοση.

Ο Κινέζος, τελικά, συγκέντρωσε 14.766 βαθμούς, πέρασε στην 1η θέση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με τον Πετρούνια να προσθέτει στην τεράστια συλλογή του το ασημένιο και τον Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία να συμπληρώνει το βάθρο παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η κατάταξη του τελικού

1.Σινγιού Λαν (Κίνα) 14.766

2.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.333

3..Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.233

4.Σινοσούκε Όκα (Ιαπωνία) 14.133

5.Ίλια Ζάικα (Ρωσία) 14.100

6.Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοσάκ (Τουρκία) 13.800

7.Κάρτνεϊ Τάλοκ (Μ. Βρετανία) 13.336

8.Γκλεν Σιέλ (Βέλγιο) 12.833