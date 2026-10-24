Ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, πετυχαίνοντας μόλις 5 πόντους με 5 βολές.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είναι το φαβορί για τη νίκη και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 20-15, στο δεύτερο όμως τα βρήκε σκούρα απέναντι στην άμυνα των «κιτρινόμαυρων».

Σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο ο «δικέφαλος του βορρά» πέτυχε μόλις 5 πόντους και αυτούς με 5 βολές. Δεν σκόραρε, δηλαδή, με δίποντο ή τρίποντο! Και από τη στιγμή που πέτυχε μόνο πέντε πόντους, έμεινε πίσω στο σκορ με 25-29.

Συνολικά σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έχει 3/11 δίποντα και 4/17 τρίποντα, με τον Τρινκιέρι να είναι αρκετά εκνευρισμένος με την απόδοση της ομάδας του.