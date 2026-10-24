Με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει και πάλι τον δρόμο προς τα δίχτυα σκοράροντας δύο φορές, η Κόμο νίκησε με 2-0 τη Σασουόλο για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πέτυχε ιστορικό θρίαμβο στο Champions League πριν λίγες μέρες με το 4-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον διεθνή Έλληνα φορ να πετυχαίνει ένα από τα γκολ.

Ο Δουβίκας έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι… παίρνει ρεπό στο ιταλικό πρωτάθλημα, στο οποίο ήταν 2ος σκόρερ πέρυσι.

Υποδεχόμενη τη Σασουόλο για την 8η αγωνιστική, η Κόμο δεν κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως πήρε τη νίκη με 2-0, χάρη σε δύο γκολ του Έλληνα επιθετικού μέσα σε 11 λεπτά.

Ο Δουβίκας άνοιξε το σκορ στο 49′ με κοντινή προσπάθεια μετά το γύρισμα που έγινε από αριστερά και στο 60′ σκόραρε ξανά, έπειτα από νέο γύρισμα από αριστερά, γράφοντας το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.