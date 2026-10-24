Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 61-64 από τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της Euroleague και ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι έριξε τη μπηχτή του για τη διαιτησία.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σημαντικές απουσίες κόντρα στους Τούρκους, παρ’ όλα αυτά έδειχναν ικανοί να πάρουν τη νίκη καθώς ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι και το 39′. Στο τελευταίο λεπτό του ματς, όμως, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε την προσπέραση και έφυγε νικήτρια από τη Sunel Arena.

Ήταν ένα παιχνίδι-θρίλερ με τους διαιτητές να καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα και ο Κουτλουάι, στην εκπομπή που κάνει στην Τουρκία σχολιάζοντας τους αγώνες της Euroleague, φρόντισε να ρίξει τη… μπηχτή του.

«Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια καταλογίστηκαν φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα», ήταν το σχόλιο του παλαίμαχου Τούρκου άσου, ο οποίος ξεχώρισε τον Λάρκιν ως τον καλύτερο παίκτη του ματς.