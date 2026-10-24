Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να παίρνει 24 παίκτες στην αποστολή.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά και το 5-1 επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου θα βρεθούν χιλιάδες οπαδοί τους μετατρέποντας σε… εντός έδρας το παιχνίδι.

Το «τριφύλλι» δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πλην της νίκης ώστε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (24/10), μετά το τέλος της οποίας ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία φυσικά απουσιάζει ο τραυματίας Αζεντίν Ουναΐ.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ολοκληρώθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις.

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή.

Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ».