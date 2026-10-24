Την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη Stoiximan Basket League πήρε ο Άρης με το 88-72 επί της Μυκόνου εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε το προβάδισμα από το ξεκίνημα του ματς, σούταρε με καλό ποσοστό και έκλεισε στο +7 (21-28) το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο ήταν πιο χαλαρή στην άμυνα σε σχέση με ό,τι συνηθίζει.

Στη δεύτερη περίοδο, όμως, βελτιώθηκε σε αυτόν τον τομέα και με τον Λίντελ να δίνει λύσεις στην επίθεση οι «κίτρινοι» πήγαν και στο +15 (29-44), για να ολοκληρωθεί τελικά το πρώτο ημίχρονο με σκορ 36-49.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με 57-41 κάποια στιγμή και κάπου εκεί χαλάρωσαν και έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να μειώσουν σε 54-59 στο 28′, με buzzer beater τρίποντο του Λιόλιου όμως η διαφορά ανέβηκε στους 8 πόντους (56-64) στο 30′.

Η Μύκονος προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ αλλά ο Άρης ήλεγξε πλήρως την κατάσταση και αύξησε το προβάδισμα, για να πάρει τελικά τη νίκη, τρίτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα και έκτη μαζί με την Ευρώπη, με 88-72.

Τα δεκάλεπτα: 21-28, 36-49, 56-64, 72-88