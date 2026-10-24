Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Πέλκα, τον Τομ Λουσέ και τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ για τον εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ την Κυριακή (25/10).

Οι «ασπρόμαυροι» παρέμειναν στο -3 από την κορυφή μετά την επεισοδιακή νίκη τους επί του Ηρακλή και τώρα έχουν μπροστά τους το ματς με τους Κρητικούς, με τα προβλήματα να μην λείπουν.

Οι Πέλκας και Λουσέ παραμένουν εκτός δράσης, όπως και ο Ντεσπόντοφ που δεν είναι έτοιμος, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός αποστολής, σε αντίθεση με τον Τσιφτσή που εξέτισε την ποινή του για την αποβολή του στον αγώνα με την Καλαμάτα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς με τον ΟΦΗ ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (24/10) και μετά το τέλος της ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα και Μύθου.