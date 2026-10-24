Την πρώτη της ήττα στη φετινή Premier League, έπειτα από επτά νίκες, γνώρισε η Μάντσεστερ Σίτι με το 2-1 από την Άστον Βίλα για την 8η αγωνιστική.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καθόλου καλά για τη Σίτι, καθώς στο 5′ ο Ντοναρούμα άργησε να επαναφέρει και ο διαιτητής, με βάση τον νέο κανονισμό, έδωσε κόρνερ για τους γηπεδούχους. Κόρνερ από το οποίο ξεκίνησε η φάση του γκολ, με τον Τζάκσον να αποφεύγει τον Άντερσον και με ωραίο τελείωμα να κάνει το 1-0 στο 6′.

Στο 28′ οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ισοφάριση με το ωραίο σουτ του Εντιαγιέ που πήγε στο δοκάρι και τελικά το 1-1 έγινε στο 52′ με την κεφαλιά του Χάαλαντ μετά τη σέντρα από δεξιά. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πήγε για την ανατροπή στο 57′ με το δυνατό σουτ του Γκβαρντιόλ αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα και τρία λεπτά μετά σκόραραν οι γηπεδούχοι.

Στο 60′ ο Μπαγιέ έκανε το γύρισμα και ο Τζάκσον έγραψε το 2-1 με το δεύτερό του γκολ, με την Άστον Βίλα να διαχειρίζεται άψογα το παιχνίδι στη συνέχεια και να παίρνει τη νίκη, βάζοντας τέλος στο αήττητο της Μάντσεστερ Σίτι.