Σάλος έχει ξεσπάσει στην Βραζιλία καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ζορζίνιο Φρέλο της Φλαμένγκο του Λεονάρντο Ζαρντίμ, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Όπως αναφέρουν στην χώρα, ο πρώην μέσος των Τσέλσι και Άρσεναλ ελέγχθηκε από την CONMEBOL, με την πληροφορία να αναπαράγεται και από την πορτογαλική «A Bola».

Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, καθώς για την Τρίτη (27/10) έχει προγραμματιστεί η ανάλυση του δεύτερου δείγματος.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το θετικό αποτέλεσμα, ο ποδοσφαιριστής ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή αποκλεισμού από έξι μήνες έως δύο χρόνια. Η Φλαμένγκο πάντως δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.