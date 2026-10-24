Σάλος έχει ξεσπάσει στην Βραζιλία καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ζορζίνιο Φρέλο της Φλαμένγκο του Λεονάρντο Ζαρντίμ, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.
Όπως αναφέρουν στην χώρα, ο πρώην μέσος των Τσέλσι και Άρσεναλ ελέγχθηκε από την CONMEBOL, με την πληροφορία να αναπαράγεται και από την πορτογαλική «A Bola».
Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, καθώς για την Τρίτη (27/10) έχει προγραμματιστεί η ανάλυση του δεύτερου δείγματος.
Εφόσον επιβεβαιωθεί το θετικό αποτέλεσμα, ο ποδοσφαιριστής ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή αποκλεισμού από έξι μήνες έως δύο χρόνια. Η Φλαμένγκο πάντως δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.
🚨🇧🇷 Jorginho dio POSITIVO en un primer control antidoping y deberá someterse a una CONTRAPRUEBA en los próximos días. En caso de confirmarse, podría ser suspendido desde SEIS MESES a DOS AÑOS. ⚠️ – @opilhado https://t.co/EMHm6aZOkL— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2026