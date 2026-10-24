Εκτός τελικού στο Almaty Open του Καζακστάν έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ηττήθηκε στον ημιτελικό από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ.

Ο Γεωργιανός παρουσιάστηκε ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και επικράτησε παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.

Αυτός θα είναι ο δέκατος τελικός της καριέρας του, αλλά και ο πρώτος του μετά το 2022, όταν είχε αγωνιστεί στον τελικό της Ντόχα.

Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Αλμάτι, έχοντας πραγματοποιήσει μια θετική πορεία και πλέον, στρέφει την προσοχή του στην Ελβετία και στο τουρνουά ATP 500 της Βασιλείας.