Μετά από ένα χρόνο στην Αρκαδία ο Ισιάγκα Σιλά αποχαιρέτησε τον Αστέρα AKTOR. Ο Σιλά κατέγραψε συνολικά 23 εμφανίσεις, μοιράζοντας και μία ασίστ, ωστόσο φέτος βρισκόταν εκτός πλάνων.

Πλέον, αποτελεί παρελθόν, με τον ίδιο να το γνωστοποιεί με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ισιάγκα Σιλά:

«Σήμερα η παρουσία μου στον Αστέρα AKTOR φτάνει στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τους υπέροχους φιλάθλους για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ. Εύχομαι στον σύλλογο ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της σεζόν. Είμαι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο».