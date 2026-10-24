Ο Κομπανί κατέρρευσε στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου την Παρασκευή (23/10) και νοσηλεύτηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Γερμανών η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί και συνεχώς καλυτερεύει, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα ο Μαξ Έμπερλ ανέφερε: «Τα καλά νέα είναι ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Μίλησα μαζί του όπως και με τη σύζυγό του. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για όλους μας. Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο χθες και θα παραμείνει για μερικές ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Αυτό μας υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι η υγεία είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή και όχι το ποδόσφαιρο. Όλοι μας τού στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Στην Μπάγερν στεκόμαστε όλοι ενωμένοι.

Το σημαντικότερο είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, να αναρρώσει και να μπορέσει να επανέλθει με ηρεμία. Θα επιστρέψει μόνο όταν θα είναι απολύτως έτοιμος.

Οι εξετάσεις έχουν ήδη δώσει ορισμένα αποτελέσματα, ωστόσο χρειάζονται και άλλα, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συμβαίνει και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ανάρρωσή του.

Βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά χέρια. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να του προσφέρουμε συναισθηματική στήριξη, δύναμη και αγάπη».