Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ.

O κ. Μαυρωτάς τόνισε πώς ξεκίνησε η έρευνα μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον περασμένο Απρίλιο, στάθηκε στην ανάγκη προστασίας της αξιοπιστίας των διοργανώσεων, ακόμη και στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση της ΕΟΚ, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε κινηθεί νωρίτερα.

«Καταρχήν, η διαδικασία ξεκίνησε φέτος από την καταγγελία του Αμαρουσίου οι οποία κοινοποιήθηκε σε όλους εκτός από τον αθλητικό εισαγγελέα. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την απέστειλε στην ΕΠΑΘΛΑ. Από την ΕΠΑΘΛΑ πήγε στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος εκκίνησε την έρευνα.

Η διαφορά τότε με τώρα είναι πως παρουσιάστηκαν δυο μάρτυρες, έδωσαν όλα τα στοιχεία στον εισαγγελέα για να εκκινήσουν όλες οι διώξεις. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτά, πρέπει να υπάρχει και το αποδεικτικό υλικό το οποίο φαντάζομαι βρέθηκε, για να ασκήσει δίωξη στα έξι άτομα».

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού αναφέρθηκε στα παιδικά σωματεία: «Η ΓΓΑ, κατηγορείται πολλές φορές ότι είναι πολύ αυστηρή στους ελέγχους που κάνει στα μοριοδοτούμενα αθλήματα, σε αυτά που δίνουν μόρια για τις πανελλήνιες. Μιλάω για παιδικά, εφηβικά τα πάντα. Μας κατηγορούν ότι είμαστε αυστηροί. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται για αυτόν τον λόγο.

Το πιο κατακριταίο, είναι πως αυτή η παθογένεια στον αθλητισμό, έφτασε στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Αν δεν το αντιμετωπίσεις τώρα, θα σου διαβρώσει όλο το σώμα του αθλητισμού. Αυτή είναι και η δουλειά της Πολιτείας. Όταν εμφανίζονται τέτοια σώματα, να ξεριζώνει τις κακοήθειες, έτσι ώστε το σώμα του ελληνικού αθλητισμού να συνεχίσει πιο δυνατό.

Αν αυτά κουκουλώνονται, θα υπάρξει διάβρωση σε παιδιά και γονείς και θα γίνουν πολίτες που θα πιστεύουν πως όλα είναι στημένα. Ο αθλητισμός είναι κάτι διαφορετικό από μια παράσταση που ξέρεις το τέλος. Είναι ένας αγώνας με φαβορί και αουτσάιντερ, η οποία έχει άγνωστη έκβαση».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ότι η Πολιτεία και οι Ομοσπονδίες θα πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο: «Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Το αθλητικό κίνημα από τη μια πλευρά και η Πολιτεία από την άλλη. Το αθλητικό κίνημα έχει το αυτοδιοίκητο. Έχει τις Ομοσπονδίες, τις διεθνείς ομοσπονδίες, τους διεθνείς κανονισμούς, η Πολιτεία έχει ρόλο εποπτείας, δεν μπορεί να επιβάλει, μπορεί να υποδείξει κατευθύνσεις.

Αυτό που ίσως χρειάζεται είναι να καταλάβουν όλοι πως είναι προς όφελος όλων τέτοια φαινόμενα να αποκαλύπτονται και να ξεριζώνονται. Όταν κάποια πράγματα πάνε στις πειθαρχικές επιτροπές, δεν πρέπει να χαϊδεύονται, αλλά να περνάει ένα προληπτικό μήνυμα για να μην επαναλαμβάνονται.

Θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να υπάρξει μια πιο έγκαιρη αντίδραση από την ΕΟΚ. Η οποία θα μπορούσε να κάνει τη δική της έρευνα, αλλά τους προλάβανε οι εξελίξεις. Η ΕΠΟ το έχει ξεκινήσει αυτό. Το θεσμικό πλαίσιο δουλεύει. Πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, να τους προστατεύσουμε. Ισονομία και αμεροληψία.

Είμαι ξεκάθαρος στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι διαφορετικό να έχεις δει το έργο και να έχεις παίξει σε αυτό. Βλέπω θετικά ότι πολλοί αθλητές θέλουν να ασχοληθούν με τη διοίκηση Ομοσπονδιών.

Κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από το ελληνικό μπάσκετ. Όλοι πρέπει να συνεργαστούν για να δουν πως θα διορθωθεί η βλάβη που έχει δεχθεί στο φίλαθλο κοινό. Είμαστε ακόμα στην αρχή της υπόθεσης πιστεύω».