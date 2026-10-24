Γιαννάκης για πρόεδρος

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι το πρόσωπο που συζητείται έντονα για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ. Τόσο οι άνθρωποι του χώρου όσο και στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται πως θα πρέπει να βγει μπροστά ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και ο «δράκος» μπορεί να είναι αυτό, καθώς αποτελεί ένα από τα σύμβολα του ελληνικού μπάσκετ και δεν έχει… χρωματιστεί. Δεν μπορεί κανείς να τον χρεώσει στη μία ή στην άλλη ομάδα, οπότε μοιάζει η κατάλληλη επιλογή για να επανέλθει η ηρεμία στην ομοσπονδία, να αποκατασταθεί το όνομά της και στη συνέχεια να οδηγηθεί σε εκλογές, όπου θα προκύψει η νέα νόμιμη και σταθερή διοίκηση. Αυτό, τουλάχιστον, θέλει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θέλει να καθαρίσει 100% τον χώρο του μπάσκετ.

Θα μπλέξουν πολλοί ακόμη

Σε ό,τι αφορά πάντως το σκάνδαλο που ξέσπασε στο μπάσκετ, πρέπει να σημειωθεί και αυτό: Είμαστε ακόμη στην αρχή. Η προφυλάκιση του Παπαπέτρου ταρακούνησε πολύ πολλούς και αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι της δικαιοσύνης είναι ότι θα ανοίξουν κι άλλα στόματα. Είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι έχεις μπλέξει σε μια περιπέτεια και άλλο να βλέπεις της φυλακής τα σίδερα να πλησιάζουν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι πως ο φόβος για φυλάκιση θα έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξουν στόματα, με τους ανθρώπους που ασχολούνται εκτενώς με το μπάσκετ να μην εκπλήσσονται για όσα αποκαλύπτονται. Κοινό μυστικό, λένε, ήταν. Και επαναλαμβάνουμε αυτό που αναφέραμε και πριν δύο μέρες: Κάποιοι πιστεύουν πως όλο αυτό το σκάνδαλο θα αγγίξει και τη Euroleague στο τέλος. Ίδωμεν…

Ο μήνας του Ζίβκοβιτς

Ο Νοέμβριος πλησιάζει και είναι ο μήνας στον οποίο θα κριθεί το θέμα Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ. Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει απόσταση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολαίου, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν. Ο Σέρβος εξτρέμ θέλει να παραμείνει στους ασπρόμαυρους, θέλει όμως να παραμείνει παίρνοντας ένα μεγάλο συμβόλαιο, το τελευταίο της καριέρας του, ως αναγνώριση και όσων έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά, στον δικέφαλο του βορρά πιστεύουν πως ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να δώσει τη λύση στο θέμα, αν το αναλάβει προσωπικά. Ο Ζίβκοβιτς, πάντως, ξέρει για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες της Αθήνας και περιμένει να δει την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσα στον Νοέμβριο θα φανεί πώς θα λήξει αυτό το θέμα.

Κέρδισε τους παίκτες ο Αλγουαθίλ

Δικαιωμένοι αισθάνονται στον Ολυμπιακό για την αλλαγή προπονητή, ευτυχισμένοι αισθάνονται οι παίκτες. Ο Αλγουαθίλ δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερο ξεκίνημα στους ερυθρόλευκους έχοντας έξι νίκες σε έξι παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και για να το πετύχει αυτό έκανε κάτι πολύ απλό: Έδωσε σε όλους τους παίκτες να καταλάβουν ότι υπολογίζονται κανονικά, ότι είναι σημαντικοί για την ομάδα και πως όλοι θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δεν είναι μυστικό ότι το κλίμα στον Ρέντη δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό επί Μεντιλίμπαρ, καθώς κάποιες επιλογές του ή εμμονές του, για να τεθεί πιο σωστά, προκαλούσαν απογοήτευση σε κάποιους παίκτες. Με τον Αλγουαθίλ το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό και το βλέπουν άπαντες. Όλοι οι παίκτες νιώθουν ενεργά μέλη της ομάδας πλέον.

Ζόρια για Λουτσέσκου

Δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα για τον Λουτσέσκου στην Αλ Σαντ και ήδη άρχισαν τα σενάρια για το μέλλον του. Η ομάδα επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, έπειτα από ένα σερί ηττών, στο Champions League της Ασίας όμως, για την κατάκτηση του οποίου προσλήφθηκε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, μετράει δύο ήττες σε δύο αγώνες και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο για τον ίδιο. Ο Ρουμάνος, βέβαια, είναι έμπειρος, έχει δουλέψει ξανά στην… έρημο και ξέρει πώς να χειριστεί την κάθε κατάσταση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει προς το παρόν πάντως απασχολούν και ανθρώπους ελληνικών ομάδων. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ, όπου παρακολουθούν την πορεία του Λουτσέσκου, αλλά και άλλων. Ο Ραζβάν, άλλωστε, θεωρεί σίγουρο ότι στο μέλλον θα δουλέψει ξανά στη χώρα μας. Σε ποια ομάδα, είναι το θέμα.