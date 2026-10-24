Προβληματισμός επικρατεί στην Αγγλία και συγκεκριμένα, στην Premier League, εξαιτίας της κακοκαιρίας Storm Austen που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ισχυροί άνεμοι, που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν τα 80 μίλια την ώρα, έχουν οδηγήσει στην έκδοση προειδοποιήσεων, με τέσσερις αυριανές αναμετρήσεις να βρίσκονται περισσότερο στο επίκεντρο.

Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται ισχυρές ριπές ανέμου, με αυτές κοντά στο Σάντερλαντ να ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 63 μίλια την ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αναβολή, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Τα παιχνίδια που απειλούνται είναι τα Χαλ Σίτι – Μπρέντφορντ, Λίβερπουλ – Μπράιτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ – Λιντς.