Προβληματισμός επικρατεί στην Αγγλία και συγκεκριμένα, στην Premier League, εξαιτίας της κακοκαιρίας Storm Austen που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι ισχυροί άνεμοι, που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν τα 80 μίλια την ώρα, έχουν οδηγήσει στην έκδοση προειδοποιήσεων, με τέσσερις αυριανές αναμετρήσεις να βρίσκονται περισσότερο στο επίκεντρο.
Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται ισχυρές ριπές ανέμου, με αυτές κοντά στο Σάντερλαντ να ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 63 μίλια την ώρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αναβολή, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
Τα παιχνίδια που απειλούνται είναι τα Χαλ Σίτι – Μπρέντφορντ, Λίβερπουλ – Μπράιτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ – Λιντς.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Several Premier League matches are at risk of being POSTPONED this weekend due to Storm Austen! 🌪️ The storm has brought winds of over 80 MPH to the UK, with weather warnings in place across the country. Sunday’s matches are particularly at risk: • Hull City vs Brentford • Liverpool vs Brighton • Manchester United vs Bournemouth • Sunderland vs Leeds United Winds of over 50 MPH are expected in these areas, with gusts potentially reaching 63 MPH near Sunderland. No Premier League matches have been postponed so far, but that could change.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 24, 2026