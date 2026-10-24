Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο την Καλαμάτα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Super League με στόχο την 7η συνεχόμενη νίκη του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για την συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα έχει επιπλέον «όπλα», καθώς είναι πανέτοιμοι οι Κώστας Φορτούνης και Λίον Μπέιλι.

Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Παναγιώτης Ρέτσος ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την μια αγωνιστική της τιμωρίας του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Μάριους.