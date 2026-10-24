Ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Σέιχ Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς το πρόσωπο του Τζιάνι Ινφαντίνο για μια ακόμη θητεία στην προεδρία της FIFA.

Μιλώντας στο συνέδριο της AFC στο Τόκιο, παρουσία του ίδιου του Ινφαντίνο, ο Σέιχ Σαλμάν ξεκαθάρισε ότι η ασιατική ποδοσφαιρική οικογένεια είναι έτοιμη να τον υποστηρίξει στην προσπάθειά του για νέα θητεία.

Η υποστήριξη της Ασίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της εκλογικής διαδικασίας του Μαρτίου στο Ραμπάτ. Η UEFA διαθέτει 55 ψήφους, η Αφρική 54, η Ασία 46, η Concacaf 35, η Ωκεανία 11 και η Conmebol 10. Σε συνδυασμό με την ισχυρή επιρροή που διατηρεί ο Ινφαντίνο στην Αφρική και στη Νότια Αμερική, η κίνηση της AFC ενισχύει σημαντικά τη θέση του.

Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων απέναντι στον Ινφαντίνο είναι η 18η Νοεμβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί αντίπαλος. Ο πρόεδρος της Concacaf, Βίκτορ Μονταλιάνι, και ο επικεφαλής της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύουν να διεκδικήσουν την προεδρία.

Ο Ινφαντίνο ευχαρίστησε από την πλευρά του τον Σέιχ Σαλμάν και εξήρε το έργο του στην AFC, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να έχει τη στήριξη και τη συνεργασία της FIFA.