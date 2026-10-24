Με την διεξαγωγή της 8ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη Super League 2 και η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις.

Η Athens Kallithea υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στις 14:45, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.

Από εκεί και πέρα το σημερινό πρόγραμμα το συμπληρώνουν οι αγώνες Πανσερραϊκός-Ελλάς Σύρου, Ολυμπιακός Β-Νέστος Χρυσούπολης και Απόλλων Καλαμαριάς-Νίκη Βόλου.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Athens Kallithea – ΑΕΛ (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου (15:00, YouTube SL2)

Ολυμπιακός Β – Νέστος Χρυσούπολης (15:00)

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου (15:00, YouTube SL2)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Μαρκό (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β (15:00)

Πανθρακικός – Αστέρας AKTOR Β (15:00)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Πύργος (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)