Με την διεξαγωγή της 8ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη Super League 2 και η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις.
Η Athens Kallithea υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στις 14:45, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.
Από εκεί και πέρα το σημερινό πρόγραμμα το συμπληρώνουν οι αγώνες Πανσερραϊκός-Ελλάς Σύρου, Ολυμπιακός Β-Νέστος Χρυσούπολης και Απόλλων Καλαμαριάς-Νίκη Βόλου.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Athens Kallithea – ΑΕΛ (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου (15:00, YouTube SL2)
Ολυμπιακός Β – Νέστος Χρυσούπολης (15:00)
Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου (15:00, YouTube SL2)
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Πανιώνιος – Μαρκό (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β (15:00)
Πανθρακικός – Αστέρας AKTOR Β (15:00)
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
Ζάκυνθος – Πύργος (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)