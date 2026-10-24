Με την 4η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα η Basket League, με την αναμέτρηση στην Πυλαία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση με πέντε βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, στην Μύκονο η ομώνυμη ομάδα να υποδέχεται τον Άρη. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση με τέσσερις βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση με πέντε βαθμούς.

Στην Λευκάδα η τοπική Δόξα θα αναμετρηθεί με τον Ηρακλή. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη δωδέκατη θέση με τρεις βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην όγδοη θέση με τέσσερις βαθμούς. Οι δυο ομάδες δεν έχουν τεθεί αντιμέτωπες άλλη φορά στο παρελθόν, για τη μεγάλη κατηγορία.

Το Περιστέρι θα φιλοξενήσει το Μαρούσι. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με πέντε βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη 13η θέση με τρεις βαθμούς. Στις 26 προηγούμενες αναμετρήσεις των δυο ομάδων, η ομάδα των δυτικών συνοικιών μετράει 17 νίκες.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ την Καρδίτσα. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην έβδομη θέση με τέσσερις βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με πέντε βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός μετράει οκτώ νίκες στα ισάριθμα προηγούμενα ματς των δυο ομάδων.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Μύκονος-Άρης (15:00)

Δόξα Λευκάδας-Ηρακλής (17:00)

Περιστέρι-Μαρούσι (17:30)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (17:30)

Παναθηναϊκός-Καρδίτσα (19:00)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Προμηθέας-Ολυμπιακός (13:00)

Κολοσσός-Vikos Φalcons (13:00)