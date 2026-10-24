Την εντός έδρας ήττα γνώρισαν οι Μαϊάμι Χιτ με 111-128 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 33 λεπτά συμμετοχής. Είχε 15/26 σουτ εντός πεδιάς, 1/3 τρίποντα και 5/8 βολές, σημειώνοντας τουλάχιστον 35 πόντους για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι με τη φανέλα του Μαϊάμι.

Πρώτος σκόρερ για τους Πίστονς ήταν ο Τζον Κόλινς με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, έχοντας 5/6 τρίποντα. Ο Πολ Ριντ πέτυχε 19 πόντους και είχε 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάνκαν Ρόμπινσον σημείωσε 17 πόντους με πέντε εύστοχα τρίποντα. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 8 ασίστ.

Για τους Χιτ, εκτός από τον Αντετοκούνμπο, ο Ντέιβιον Μίτσελ είχε 18 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς 125-132

Ιντιάνα Πέισερς – Ντάλας Μάβερικς 105-121

Ορλάντο Μάτζικ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 93-115

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Τορόντο Ράπτορς 102-112

Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς 107-103

Σάρλοτ Χόρνετς – Ατλάντα Χοκς 81-128

Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς 111-128

Γιούτα Τζαζ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 120-119