Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, ο Ηρακλής στο Καυτανζόγλειο την Κηφισιά και ο Αστέρας στην Τρίπολη τον Λεβαδειακο.

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

19:00 ΣΚΑΪ

Οι δύο ομάδες, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Ο Ηρακλής την προηγούμενη εβδομάδα έκανε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά ηττήθηκε με 2-1. Ο Βάλτερ Ματσάρι δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ρος και τους Γιαννούτσο, Παναγιωτίδη. Από την άλλη πλευρά η Κηφισιά που ηττήθηκε με 2-1 από τον Άρη θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον «γηραιό».

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME

Τη νίκη ώστε να πάρουν βαθμολογική ανάσα ψάχνουν απόψε στην Τρίπολη ο Αστέρας και ο Λεβαδειακός. Η ομάδα της Αρκαδίας είναι στην 11η θέση με 5 βαθμούς, ενώ οι Βοιωτοί είναι 13οι με μόλις δύο βαθμούς. Ο Λεβαδειακός παράλληλα στο αποψινό ματς θέλει να σπάσει και ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς παραμένει χωρίς γκολ μετά από τις επτά πρώτες αγωνιστικές, καταγράφοντας τη χειρότερη επιθετική εκκίνηση στην ιστορία της Super League.

ΑΕΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

20:00 MAGENTA SPORT 1

Μετά την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Νίκολιτς θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο, με δεδομένο ότι ακολουθούν τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα και με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League. Από την αναμέτρηση θα απουσιάσει ο Μάγερ, ο οποίος συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Από την άλλη ο Παναιτωλικός οποίος βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας έχει στόχο να κάνει την έκπληξη. Εκτός αποστολής έμειναν οι Κουτσερένκο, Θυμιάνης, Μαυρίας, Γκράναθ, Σμυρλής και ο Σατσιάς.