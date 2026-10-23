Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε στα social media για την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον ίδιο.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα ανέβασε την ανακοίνωση των Πειραιωτών αυτούσια στον προσωπικό του λογαριασμό.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Εγώ θα την ανεβάσω όλη σας την ανακοίνωση αυτούσια, για να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση η ανακοίνωσή σας. Να τη διαβάσουν όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Και θα την κρατήσω, γιατί λέτε πράγματα μέσα τα οποία πολύ σύντομα. Λοιπόν, ανεβάζω την ανακοίνωσή σας.

Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι έρχεται. Γιατί το να λέτε ότι δεν είσαστε εκθέτει και άλλους ή θα εκθέσει και άλλους. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, όσες φορές καταλάθος έτσι γλιστράτε από κανέναν νόμο και βγαίνουν λάθος, υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου έτσι.

Εκεί νομίζω, που πάντα επιβάλλεται όταν δεν επιβάλλονται από αλλού. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ποιος είναι μέσα, ποιος είναι έξω, μπρος πίσω αριστερά, δεξιά, το ξέρετε, το ξέρω. Ελπίζω να μαθευτεί με τον σωστό τρόπο».