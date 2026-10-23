Λίγο μετά την ανακοίνωση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναδημοσίευσε μια δημοσίευση που έκανε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ.
Στην δημοσίευσή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσθεσε κάποια δικά του σχόλια σε αυτή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.
«Για όσους δεν το έχουν δει… Να τον χαίρεστε», αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την εν λόγω ανάρτηση του Γιαννακόπουλου η οποία έχει κατέβει από τα social media.
Για όσους δεν το έχουν δει… Να τον χαίρεστε. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/7fMrC2EPGz— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 23, 2026