Σε νέα μαγνητική τομογραφία αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Αζεντίν Ουναΐ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση του τραυματισμού του και να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Η συγκεκριμένη εξέταση ήταν προγραμματισμένη εξαρχής, καθώς στόχος είναι να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του Μαροκινού μεσοεπιθετικού. Ο τραυματισμός προέκυψε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα και αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.

Η νέα μαγνητική θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό σημείο κατά το οποίο το αιμάτωμα στην τραυματισμένη περιοχή θα έχει υποχωρήσει περισσότερο, επιτρέποντας στους γιατρούς να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της ζημιάς.

Τα ευρήματα της εξέτασης θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια, καθώς βάσει αυτών θα αποφασιστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση του τραυματισμού και τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Στον Παναθηναϊκό περιμένουν, επομένως, τα αποτελέσματα της νέας εξέτασης, ώστε να έχουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της αποθεραπείας του Ουναΐ και τον χρονικό ορίζοντα της επιστροφής του στη δράση.