Ο 30χρονος περιφερειακός του Ολυμπιακού αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» για έναν μήνα, καθώς η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να του επιβάλει τιμωρία. Η εξέλιξη αυτή τον θέτει εκτός δράσης για σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη το προσεχές διάστημα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτησή του, έχοντας τη δυνατότητα να του προσφέρει ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Μάλιστα, στο σχετικό ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία φέρεται να ενδιαφέρεται επίσης για τον παίκτη.

Όπως σημειώνει η «La Repubblica», μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον Δικέφαλο θα έβαζε τέλος στις ελπίδες της ιταλικής ομάδας να εντάξει στο δυναμικό της έναν από τους παίκτες που ξεχωρίζουν για την εκτελεστική τους ικανότητα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη μετακίνηση του Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ ως εξέλιξη που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, συνδέοντας την προοπτική αυτή με την παρουσία του Αντρέα Τρινκιέρι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένες πληροφορίες προέρχονται από το ιταλικό Μέσο και δεν συνιστούν επιβεβαίωση συμφωνίας από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ντόρσεϊ.