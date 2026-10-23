Αγωνία στην Ντόρτμουντ για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς ο νεαρός διεθνής παραμένει εκτός προπονήσεων μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο παιχνίδι, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις της γερμανικής ομάδας. Οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί τραυματισμό σε σύνδεσμο του ποδιού, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να βρίσκεται εκτός αγωνιστικού προγράμματος.

Νεότερη ενημέρωση για την κατάστασή του έδωσε ο Νίκο Κόβατς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Οκτωβρίου, στις 19:30.

Ο Κροάτης προπονητής αποκάλυψε ότι σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση, με μοναδικές εξαιρέσεις τον Καρέτσα και τον Κάουα Πράτες. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει κάποιες ήπιες μυϊκές ενοχλήσεις, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

«Μέχρι στιγμής, όλα καλά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην προπόνηση, εκτός από τον Κώστα και τον Κάουα. Ο Κάουα αντιμετώπισε κάποιες μικρές μυϊκές ενοχλήσεις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.