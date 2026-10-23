Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό είναι η αποφασιστικότητα με την οποία διεκδικεί κάθε αποτέλεσμα. Η ένταση, η διάθεση για μάχη και η επιμονή μέχρι το τελευταίο λεπτό αποτελούν χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» φτάνουν στις νίκες τους.

Χαρακτηριστική ήταν η φάση στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Φρόιλερ έχασε μια σημαντική ευκαιρία με τακουνάκι από κοντινή απόσταση. Λίγο νωρίτερα, ο Έσε είχε βουτήξει με αυταπάρνηση για να ανακόψει μια πάσα, ενώ αμέσως μετά ο Σάλιακας έκανε το ίδιο. Ο τελευταίος, μάλιστα, σηκώθηκε γρήγορα, κινήθηκε με ταχύτητα προς την επίθεση και επιχείρησε το γύρισμα προς τον συμπαίκτη του. Αυτές οι λεπτομέρειες αποκαλύπτουν τη νοοτροπία που έχει ανάγκη μια ομάδα για να διεκδικεί σταθερά τη νίκη.

Όταν υπάρχει τέτοια διάθεση και κατάθεση ψυχής, δύσκολα μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους παίκτες για έλλειψη προσπάθειας. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, ο Ζότα και ο Μπρούνο έδειξαν με τα δυνατά τους μαρκαρίσματα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα επέτρεπε στον αντίπαλο να αισθανθεί άνετα. Εκείνο, ωστόσο, που χρειάζεται βελτίωση είναι η καθαρότητα στη σκέψη και η συγκέντρωση, ειδικά στο ξεκίνημα των αγώνων.

Στα πρώτα λεπτά απέναντι στη Σπάρτα σημειώθηκαν τρεις χαρακτηριστικές στιγμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Αρχικά, οι Ζέλσον και Μπρούνο δεν συνεννοήθηκαν σωστά σε ένα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα η εκτέλεση να μη γίνει ποτέ και η μπάλα να καταλήξει στην κατοχή των Τσέχων, οι οποίοι ξεκίνησαν επίθεση. Στη συνέχεια, μια κεφαλιά του Σάλιακα προς τον Ρέτσο προκάλεσε σύγχυση, με τον αρχηγό να καταφέρνει τελικά να διορθώσει την κατάσταση. Τέλος, η σύγκρουση Ρέτσου και Φρόιλερ είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να χτυπήσει στα χέρια και των δύο, σε μια φάση που θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Το γκολ που επιβεβαίωσε τη φιλοσοφία του

Παρόμοια ήταν και η αλληλουχία των ενεργειών που οδήγησαν στο νικητήριο γκολ. Ο Ρέτσος επιχείρησε ακόμη μία συρτή μεταβίβαση προς τη δεξιά πλευρά, προωθώντας τον Πέντερσεν. Εκείνος ανέλαβε την πρωτοβουλία, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη σέντρα και ο Γκονζάλες βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να σκοράρει με κεφαλιά.

Ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή με διαφορετικούς τρόπους. Το ζητούμενο είναι να μετατρέπει συχνότερα τις ευκαιρίες του σε γκολ. Σε αυτό το κομμάτι εξακολουθεί να του λείπει ένας επιθετικός με την εκτελεστική συνέπεια που είχε ο Ελ Κααμπί στις καλύτερες περιόδους του. Ο Μεξικανός Γκονζάλες διαθέτει προοπτική, όμως χρειάζεται ακόμη χρόνο για να ωριμάσει και να εξελιχθεί σε σταθερή λύση στο σκοράρισμα.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκουν τρόπους να κερδίζουν ανεξάρτητα από τη μορφή που παίρνει κάθε αναμέτρηση. Στη Λιβαδειά χρειάστηκαν γκολ στο 92′, απέναντι στη Γιαγκελόνια βρήκαν τη λύση στο 84′, ενώ κόντρα στη Σπάρτα σκόραραν στο 78′. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως απέναντι στη Μαρσέιγ, τον Παναθηναϊκό και τον Παναιτωλικό, κατάφεραν να βρουν δίχτυα από το πρώτο ημίχρονο. Έχουν, μάλιστα, αποδείξει ότι μπορούν να πάρουν αποτελέσματα ακόμη και όταν αναγκάζονται να αγωνιστούν με αριθμητικό μειονέκτημα για μεγάλο διάστημα, όπως συνέβη σε ντέρμπι.

Είτε μέσα από μια οργανωμένη επίθεση είτε με μια σέντρα, μια στατική φάση ή ένα μακρινό σουτ, ο Ολυμπιακός δείχνει να διαθέτει περισσότερες από μία λύσεις. Και αυτή η ευελιξία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε μια απαιτητική αγωνιστική περίοδο.

Η αμυντική σταθερότητα ως βάση των επιτυχιών

Εξίσου καθοριστική είναι η λειτουργία της άμυνας. Ο Ορτέγα, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα προσφέρουν ασφάλεια, περιορίζοντας τις καθαρές ευκαιρίες των αντιπάλων και επιτρέποντας στον τερματοφύλακα να μην αναγκάζεται συχνά σε δύσκολες επεμβάσεις.

Στην αναμέτρηση με τη Σπάρτα, ο Ιταλός αμυντικός πραγματοποίησε ένα σημαντικό μπλοκάρισμα σε επικίνδυνο σουτ στο 59ο λεπτό, ενώ ο Ρέτσος επενέβη καθοριστικά δύο φορές μέσα στην περιοχή, αποτρέποντας την εκδήλωση σοβαρών κινδύνων. Πέρα από αυτές τις ενέργειες, η συνολική παρουσία του Έλληνα στόπερ ήταν ουσιαστική, τόσο στην ανασταλτική λειτουργία όσο και στην πρώτη πάσα.

Ο Ολυμπιακός δεν είναι ακόμη μια ομάδα που εντυπωσιάζει σε κάθε λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχουν διαστήματα στα οποία η κυκλοφορία του γίνεται αργή και η δημιουργία προβλέψιμη. Ωστόσο, διαθέτει μαχητικότητα, αμυντική συνοχή και την ικανότητα να αξιοποιεί τις κρίσιμες στιγμές. Όταν αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται, οι Πειραιώτες μπορούν να διεκδικούν τη νίκη ακόμη και σε βραδιές που δεν βρίσκονται στην καλύτερη επιθετική τους κατάσταση.