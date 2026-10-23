Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εισβάλλει ολοένα και περισσότερο στο ποδόσφαιρο, δύο γερμανικοί σύλλογοι επιλέγουν να κινηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση, δίνοντας προτεραιότητα στην παράδοση και στην αυθεντική εμπειρία του γηπέδου. Η Χέρτα Βερολίνου θέλει να διαφυλάξει την ιστορική ταυτότητα της εμφάνισής της, ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιχειρεί να περιορίσει τη χρήση των smartphones στις εξέδρες, ενθαρρύνοντας τους φιλάθλους να αφοσιώνονται περισσότερο στην αναμέτρηση.

Η Χέρτα υπερασπίζεται την παράδοση στις εμφανίσεις

Η Χέρτα Βερολίνου, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, προχώρησε σε μια πρωτοβουλία με τη συμμετοχή των φιλάθλων της, καταρτίζοντας ένα πλαίσιο αρχών για τον σχεδιασμό των εμφανίσεων της ομάδας. Στόχος είναι να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά που συνδέουν τον σύλλογο με την ιστορία του και την πόλη του Βερολίνου.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση των παραδοσιακών χρωμάτων και των κάθετων λευκών και μπλε ριγών στην εντός έδρας εμφάνιση. Παράλληλα, η σημαία που απεικονίζεται στο έμβλημα θα πρέπει να διατηρεί την κλασική μορφή της σε όλες τις στολές, ενώ συγκεκριμένες προδιαγραφές θα ισχύουν και για τις εκτός έδρας και εναλλακτικές εμφανίσεις.

Εξαιρέσεις θα επιτρέπονται μόνο στις ειδικές εκδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο σχεδιασμός τους θα έχει συμφωνηθεί με τους οπαδούς. Με αυτόν τον τρόπο, η Χέρτα επιδιώκει να αποφύγει τις αντιδράσεις που συχνά προκαλούν οι ασυνήθιστες εμφανίσεις και να διατηρήσει ζωντανή την οπτική της ταυτότητα.

Η Ντόρτμουντ επιβραβεύει όσους αφήνουν το κινητό στην άκρη

Σε διαφορετικό πεδίο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιχειρεί να επαναφέρει την προσοχή των φιλάθλων σε αυτό που συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η γερμανική ομάδα εκτιμά ότι περίπου τα δύο τρίτα των θεατών χρησιμοποιούν συστηματικά τα κινητά τους κατά τη διάρκεια των αγώνων, είτε για φωτογραφίες και βίντεο είτε για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να περιορίσει αυτή τη συνήθεια, δημιούργησε τη λειτουργία «FanModus» στην επίσημη εφαρμογή της. Μέσω αυτής, οι φίλαθλοι συγκεντρώνουν πόντους για κάθε λεπτό που διατηρούν την οθόνη του κινητού τους κλειδωμένη κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αναμετρήσεων.

Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται στο ημίχρονο, ενώ στη συνέχεια η λειτουργία ενεργοποιείται ξανά μέχρι τη λήξη. Όσοι συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες διεκδικούν δώρα, όπως υπογεγραμμένες φανέλες και δωροεπιταγές για το επίσημο κατάστημα του συλλόγου.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να εφαρμοστεί από την επόμενη αναμέτρηση της Ντόρτμουντ στην Bundesliga απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Πρόκειται για δύο διαφορετικές κινήσεις με κοινή φιλοσοφία: την προστασία της ποδοσφαιρικής ταυτότητας και την επιστροφή σε μια πιο άμεση, αυθεντική σχέση ανάμεσα στον φίλαθλο και το παιχνίδι.