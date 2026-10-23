Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο ATP 250 του Αλμάτι, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Αυστραλού Τζέιμς Ντάκγουορθ, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση με υψηλά ποσοστά στο σερβίς και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία.

Παράλληλα, η πρόκριση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο Top 30 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον 28χρονο να δείχνει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση στο κορτ.

Κυριαρχία από το πρώτο σετ

Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, αξιοποιώντας από νωρίς το ισχυρό σερβίς του. Έκλεισε το πρώτο game με άσο, πέτυχε break στην πρώτη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και προηγήθηκε γρήγορα με 3-0, έχοντας μάλιστα κατακτήσει το τρίτο game χωρίς να χάσει πόντο.

Με ανάλογη συνέπεια κράτησε το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 5-2 με ακόμη ένα love game. Παρά την προσπάθεια του Ντάκγουορθ να επιστρέψει, ο Έλληνας πρωταθλητής διαχειρίστηκε σωστά την πίεση και έκλεισε το σετ με 6-3 μέσα σε 28 λεπτά.

Το 83% επιτυχίας στο πρώτο σερβίς και οι 20 κερδισμένοι πόντοι σε 23 service points αποτύπωσαν την εξαιρετική εικόνα του στο πρώτο μέρος του αγώνα.

Το break που έκρινε την πρόκριση

Το δεύτερο σετ αποδείχθηκε πιο ανταγωνιστικό, με τον Ντάκγουορθ να αντιστέκεται αποτελεσματικά. Ο Αυστραλός έσωσε δύο break points στο εναρκτήριο game, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τρίτο game, το οποίο κρίθηκε έπειτα από επτά ισοπαλίες.

Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε ψύχραιμος, ισοφαρίζοντας σε 3-3 με love game και τρεις άσους. Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο έβδομο game, όταν εκμεταλλεύτηκε την πέμπτη ευκαιρία του για break, παίρνοντας προβάδισμα με 4-3.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Έλληνας τενίστας δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Κράτησε το σερβίς του χωρίς να χάσει πόντο για το 5-3 και επανέλαβε το ίδιο στο επόμενο δικό του service game, φτάνοντας στο τελικό 6-4.