Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Ρεν, μένοντας στο 2-2, ωστόσο ο Νικ Βόλτεμαντε ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από το σκοράρισμα. Ο Γερμανός επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα για την ισοφάριση, ενώ με αυτό το τέρμα έφτασε σε ένα ξεχωριστό επίτευγμα, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Γιουβέντους που σκοράρει στις τρεις πρώτες ευρωπαϊκές συμμετοχές του με τη φανέλα της ομάδας.

Πριν από εκείνον, το ίδιο είχαν καταφέρει ο Ρομπέρτο Μπάτζιο το 1990 και ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς το 1999. Ο 24χρονος Γερμανός, μάλιστα, θα μπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ, όμως μια καθοριστική επέμβαση του Κρεσγουέλ μέσα από τη μικρή περιοχή τού στέρησε την ευκαιρία για ντοπιέτα.

To… ψευτοδεκάρι που ταιριάζει στον Βόλτεμαντε

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι δοκίμασε απέναντι στη Ρεν το σύστημα 3-4-1-2, τοποθετώντας για πρώτη φορά τον Βόλτεμαντε δίπλα στον Ραντάλ Κολό Μουανί από την αρχή του αγώνα. Η συνεργασία των δύο επιθετικών έδωσε διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι της Γιουβέντους, καθώς ο Γάλλος κινούνταν περισσότερο στην πλάτη της άμυνας, ενώ ο Γερμανός υποχωρούσε για να συνδέσει τις γραμμές και να οργανώσει τις επιθέσεις.

Παρά το ύψος του, που φτάνει τα 1,98 μέτρα, ο Βόλτεμαντε έδειξε πως διαθέτει τεχνική κατάρτιση και δημιουργικές αρετές που τον καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Η κάθετη πάσα του προς τον Τσελίκ, στη φάση που οδήγησε στο προσωρινό 1-0, ήταν χαρακτηριστικό δείγμα των δυνατοτήτων του.

Ο απολογισμός του περιλάμβανε 47 επαφές με την μπάλα, 24 επιτυχημένες πάσες, δύο ευκαιρίες που δημιούργησε και έξι τελικές προσπάθειες. Παράλληλα, κέρδισε 11 από τις 18 μονομαχίες του, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις προσωπικές μονομαχίες.

Η συνεργασία με τον Κολό Μουανί και το μήνυμα στον Σπαλέτι

Η συνύπαρξη των δύο επιθετικών φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Οταν Βόλτεμαντε και Κολό Μουανί βρίσκονται ταυτόχρονα στο γήπεδο, η Γιουβέντους έχει σημειώσει επτά γκολ, με μέσο όρο ένα τέρμα ανά 23 λεπτά. Αντίθετα, όταν αγωνίζεται μόνο ένας από τους δύο, η ομάδα έχει πετύχει 11 γκολ, με ένα γκολ ανά 59 λεπτά.

«Η χημεία μου με τον Ραντάλ βελτιώνεται. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, που μπορεί να σκοράρει και να δημιουργεί χώρους για τους υπόλοιπους, κάτι που με βοηθά πολύ», ανέφερε ο Γερμανός.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η παρουσία δύο επιθετικών δυσκολεύει την αντίπαλη άμυνα, καθώς δεν μπορεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε έναν ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ζήτησε από τον Κολό Μουανί την άδεια να εκτελέσει το πέναλτι, με τον Γάλλο να συμφωνεί.